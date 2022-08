ATP Umago 2022, Jannik Sinner: “Il momento chiave contro Alcaraz è stato all’inizio del secondo set” (Di lunedì 1 agosto 2022) Jannik Sinner può essere contento e soddisfatto dell’esito della Finale di Umago (Croazia). Sulla terra rossa balcanica, l’azzurro ha sconfitto il neo n.4 del mondo, Carlos Alcaraz, con il punteggio di 6-7 (5) 6-1 6-1, mettendo in mostra un tennis sopraffino e solido soprattutto dal secondo set in avanti. Una vittoria significativa per l’altoatesino, trattandosi del primo torneo vinto sulla terra, trattandosi poi del sesto titolo in carriera su sei Finali disputate. Un risultato che certifica la bontà del lavoro fatto e anche delle scelte prese da Sinner, pensando ai cambiamenti del suo team e anche ai problemi fisici avuti nel 2022. “Sono molto contento, arrivo da una stagione dura. Ho lavorato con impegno per arrivare ad essere un giocatore migliore. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022)può essere contento e soddisfatto dell’esito della Finale di(Croazia). Sulla terra rossa balcanica, l’azzurro ha sconfitto il neo n.4 del mondo, Carlos, con il punteggio di 6-7 (5) 6-1 6-1, mettendo in mostra un tennis sopraffino e solido soprattutto dalset in avanti. Una vittoria significativa per l’altoatesino, trattandosi del primo torneo vinto sulla terra, trattandosi poi del sesto titolo in carriera su sei Finali disputate. Un risultato che certifica la bontà del lavoro fatto e anche delle scelte prese da, pensando ai cambiamenti del suo team e anche ai problemi fisici avuti nel. “Sono molto contento, arrivo da una stagione dura. Ho lavorato con impegno per arrivare ad essere un giocatore migliore. Il ...

