(Di domenica 31 luglio 2022) Il ppvha ottenuto risposte positive dal pubblico. In particolare il main event e il ritorno di Bayley hanno sorpreso, spingendo dunque i commenti sui social a favore di Triple H e del nuovo creative team. Intanto però è stato reso noto il gruppo diche ha lavorato su ciascun. Lacompleta TJ Wilson (Tyson Kidd) ha prodotto Becky Lynch vs. Bianca Belair. Shane Helms ha prodotto Logan Paul vs. The Miz. Adam Pearce ha prodotto Bobby Lashley vs. Theory. Jamie Noble (aka James Gibson) ha prodotto Rey & Dominik Mysterio vs. The Judgment Day. Abyss, aka Chris Park, ha prodotto Pat McAfee vs. Happy Corbin. Shawn Daivari ha prodotto The Usos vs. The Street Profits. Petey Williams ha prodotto Liv Morgan vs. Ronda Rousey. Michael Hayes ha prodotto il ...

Zona_Wrestling : WWE: Ecco la lista di tutti i producer dei match di Summerslam - zazoomblog : WWE: Ecco come è andata tra Pat McAfee ed Happy Corbin - #andata #McAfee #Happy #Corbin - TSOWrestling : Ecco tutte le notizie emerse nella grande notte di #SummerSlam! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Ecco come è andata tra Pat McAfee ed Happy Corbin - zazoomblog : WWE: Logan Paul sorprende tutti nel match con Miz ecco le clip delle sue mosse pazzesche - #Logan #sorprende #tutti… -

Zona Wrestling

...evento estivo della. Tra sorprendenti ritorni e un main event all'insegna del caos, lo show non ha deluso le aspettative dei fan, creando nuove rivalità in vista di Clash at the Castle.i ...A pochi giorni di distanza da SummerSlam 2022 , l'evento più importante dell'anno in casa, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la SmackDown Women's Champion Liv Morgan . Da NXT al ...cosa ... WWE: Ecco come è andata tra Pat McAfee ed Happy Corbin Undisputed WWE Universal Championship, Last Man Standing Match: Roman Reigns (C) batte Brock Lesnar. Un main event caotico e brutale No Disqualification Tag Team Match: The Mysterios battono Finn Balo ...Ufficializzato il main event di WWE Clash at the Castle: Drew McIntyre affronterà Roman Reigns per l'Undisputed Universal Championship.