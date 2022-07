Tragedia alla stazione: due ragazze investite e uccise da un treno (Di domenica 31 luglio 2022) Domenica tragica a Riccione (Rimini). Due ragazze sono state investite e uccise da un treno alta velocità in transito e diretto a Milano. L'incidente è successo intorno alle 7 di oggi, 31 luglio. Non è ancora stata resa nota l'identità delle vittime... Leggi su europa.today (Di domenica 31 luglio 2022) Domenica tragica a Riccione (Rimini). Duesono stateda unalta velocità in transito e diretto a Milano. L'incidente è successo intorno alle 7 di oggi, 31 luglio. Non è ancora stata resa nota l'identità delle vittime...

raicinque : Il regista #RobertCarsen riporta alle origini la tragedia 'Edipo re' di #Sofocle al #TeatroGreco di #Siracusa stase… - elio_vito : Orban oggi ha detto che non vuole 'la mescolanza' delle razze causata dall'immigrazione, da qui alla tragedia della… - antoniosalento : RT @ViVilaVitaOra: Un assassino non ha colore Una vittima non ha colore Chi strumentalizza un delitto a fini politici per infangare una cer… - zazoomblog : Riccione attraversano i binari: due ragazze travolte e uccise da un treno. La tragedia alla stazione - #Riccione… - romatoday : Tragedia alla stazione: due ragazze investite e uccise da un treno -