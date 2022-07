Tommaso Zorzi difende Aurora Ramazzotti: “Ti ammiro, mi hai insegnato a guardare oltre” (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti, stanca di essere definita una “raccomandata”, sulla delicata questione legata al pregiudizio è intervenuto anche Tommaso Zorzi, suo migliore amico che la conosce dai tempi della scuola. Tommaso Zorzi difende Aurora Ramazzotti “Io non vorrei mai che pensaste che io mi faccia definire come persona da queste stupidaggini. Io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo lo sfogo di, stanca di essere definita una “raccomandata”, sulla delicata questione legata al pregiudizio è intervenuto anche, suo migliore amico che la conosce dai tempi della scuola.“Io non vorrei mai che pensaste che io mi faccia definire come persona da queste stupidaggini. Io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tommaso_zorzi : Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altr… - tommaso_zorzi : Parto adesso! Sarti 3, 2, 1… Vediamo chi ha la stoffa per la finale ?????? #TailorMade - Franca59580415 : RT @361_magazine: La commovente dedica di Tommaso Zorzi ad Aurora - Ro5814 : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi difende Aurora Ramazzotti: “Ti ammiro, mi hai insegnato a guardare oltre” - 66Kindle : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi difende Aurora Ramazzotti: “Ti ammiro, mi hai insegnato a guardare oltre” -