"Tassa pure la morte", "Ce l'ha col ceto medio". Levata di scudi contro Letta (Di domenica 31 luglio 2022) Letta rilancia una patrimoniale mascherata nel suo programma elettorale e dal centrodestra, ma non solo, c'è la Levata di scudi in difesa degli italiani Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022)rilancia una patrimoniale mascherata nel suo programma elettorale e dal centrodestra, ma non solo, c'è ladiin difesa degli italiani

FrancaMassi : @matteorenzi Chissà come mai in tanti altri paesi, anche dell'UE, esiste la tassa di successione e pure molto eleva… - Multiva69637708 : @Arturo_Scotto @articoloUnoMDP @CarloCalenda @EnricoLetta Guardi, con tutto il rispetto per l'idea, ma la tassa di… - DANZAMPY : RT @AlvisiConci: @CuoreDora Perché negli altri paesi le tasse sono più basse. Da noi alte in più vuoi mettere pure la tassa di successione?… - messorina52 : RT @AlvisiConci: @CuoreDora Perché negli altri paesi le tasse sono più basse. Da noi alte in più vuoi mettere pure la tassa di successione?… - AlvisiConci : @CuoreDora Perché negli altri paesi le tasse sono più basse. Da noi alte in più vuoi mettere pure la tassa di succe… -