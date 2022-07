Sinner-Alcaraz oggi, Finale ATP Umago 2022: orario, programma, canale tv in chiaro, streaming (Di domenica 31 luglio 2022) Il confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, e Jannik Sinner, testa di serie numero 2, sarà la Finale in programma oggi, domenica 31 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadion: si disputerà dalle ore 20.00 l’ultimo atto del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 Umago 2022. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Alcaraz DALLE ORE 20.00 Sarà possibile seguire l’incontro Alcaraz-Sinner in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Carlos Alcaraz e Jannik ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Il confronto tra lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 1, e Jannik, testa di serie numero 2, sarà lain, domenica 31 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadion: si disputerà dalle ore 20.00 l’ultimo atto del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIDALLE ORE 20.00 Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Carlose Jannik ...

