(Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAltraimportante per la squadra del Presidente Enzo Petrillo cioè quella del laterale Loris de Luca classe 1994. De Luca è un veterano del sodalizio coiavendo disputato ben 4 stagioni con la casacca giallorossa, vincendo tra l’altro un campionato di serie D. Il forte laterale ha totalizzato con la maglia deiben 98 presenze (terzo nella classifica di tutti i tempi…) e ben 41 reti , altre 2 presenze per entrare nel privilegiato club dei centenari con Biele e Pastore . Al quarto annoto con i, ormai un cuore giallorosso, viene da chiedersi cosa ti lega ai. “Per me non è una semplice squadra, è una famiglia , sono ...

KhronosOne : #Mercedes si riconferma seconda squadra del campionato. #HungarianGP - nel_miomondo : e comunque anche nella seconda stagione Dixon si riconferma il più maturo e talentuoso di tutti #rebelde2 -

anteprima24.it

New Amsterdam - lastagione (dal 1° agosto) Chiudiamo con un'altra serie andata in onda ... Il variegato mondo della moda di Los Angeles sila cornice perfetta per Making the Cut. ...1' DI LETTURA CATANIA -conferma in casa Alfa Basket Catania. Dopo Luciano Abramo è il turno del playmaker Daniel ... Il club catanese ha fortemente voluto la suadopo la promozione. ... Seconda riconferma ufficiale nell'Asd Sanniti Five Soccer RIETI - «Insomma, si finisce in bellezza». Si scherza con Oreste De Santis, che chiude la carrellata di interviste conoscitive sui profili degli assessori delle nuova giunta del Comune ...Manca poco più di un mese al Palio di Asti, che tornerà il 4 settembre dopo due anni di assenza. In questi giorni è già iniziato l'imbandieramento in ...