Riccione, due ragazze uccise dal trenomentre attraversano i binari. Un testimone: «Le ho viste, ho urlato per fermarle» (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a Riccione. Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione del centro turistico di Rimini diretto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a. Due, ancora non identificate, sono state investite eda un treno Alta Velocità in transito alla stazione del centro turistico di Rimini diretto...

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - rtl1025 : ?? Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla s… - RaiNews : Riccione, le immagini degli oggetti, sparsi tra la banchina e i binari, che raccontano come la vita di due ragazze… - a42nno : RT @Corriere: Riccione, attraversano i binari mentre arriva un treno: travolte e uccise due ragazze - MazzaliVanna : RT @fanpage: ??È accaduto intorno alle 7 di questa mattina. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i… -