Papa Francesco non scende in campo: "Mario Draghi? Statura internazionale, ma..." (Di domenica 31 luglio 2022) Papa Francesco ha detto di non voler essere coinvolto nella politica italiana quando i giornalisti, durante il viaggio di ritorno dal Canada in aereo, gli hanno chiesto di commentare la situazione politica dopo la caduta del governo. "Nessuno può dire che il presidente (del Consiglio) Mario Draghi non fosse un uomo di Statura internazionale", ha detto il Papa. Rispondendo a una domanda di un giornalista su quale appello fare ai partiti politici in vista delle prossime elezioni italiane, Papa Francesco ha detto che devono agire con "responsabilità civica".

