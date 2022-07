Myanmar | dalla Cina arrivano i treni e le telecamere a riconoscimento facciale

(Di domenica 31 luglio 2022) Lasta intensificando i contatti con la giunta militare che governa il(l’ex Birmania). All’inizio di luglio il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si è recato a Bagan per il summit dell’organismo intergovernativo del Lancang-Mekong Cooperation, che riunisce, Laos, Tailandia, Cambogia e Vietnam. La visita dei rappresentanti di questi Stati è stata descritta dai militari birmani come undella sovranità del Paese e soprattutto della legittimità del suo attuale governo. Per Wang Yi era il primo viaggio ufficiale indopo il colpo di Stato del 1° febbraio 2021 con cui è salito al potere il generale Min Aung Hlaing. Gli oppositori del regime dicono che tale visita viola gli sforzi per la riconciliazione nazionale, ma lo stesso Wang Yi ha ...

StrumentiP : #Eurasia La Cina sta intensificando i contatti con la giunta militare che governa il Myanmar. All’inizio di luglio… - chinafiles : Decine di marchi di abbigliamento, tra cui le italiane Moschino e Liu Jo, continuano a fare affari in #Myanmar anch… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: I quattro prigionieri giustiziati dalla giunta del Myanmar nei primi casi di pena capitale nel Paese da decenni 'avrebber… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I quattro prigionieri giustiziati dalla giunta del Myanmar nei primi casi di pena capitale nel Paese da decenni 'avrebber… - UNRIC_Italia : Il Segretario Generale @antonioguterres condanna con forza le esecuzioni compiute lo scorso fine settimana dalla gi… -

Il documento ricorda anche come in questi giorni 'per la prima volta dopo decenni' sia stata eseguita la pena di morte ine come questo fatto sia stato condannatocomunità ...... a un caso, che è universale e mi permetto di dirlo: penso al caso dei Rohingya, in: non ... Nove anni fa, tornandoGmg in Brasile, le avevo chiesto, il 28 luglio 2013, se si sentiva ancora ...Di fronte all'esecuzione del detenuto Tomohiro Kato - avvenuta nelle stesse ore di quelle dei dissidenti birmani - la Comissione Giustizia e Pace dell'episcopato giapponese ha ammoni ...Beppe Convertini cade rovinosamente con la moto, ma se la cava con un forte spavento e qualche contusione. Il conduttore televisivo e attore, 51 anni, pugliese di Martina Franca, ha saputo subito chi.