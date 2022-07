Marsiglia-Milan 0-2 | rossoneri sul velluto | gol e highlights Video

gippu1 : Al netto della stagione anomala che consente di fare pronostici solo fino a novembre, della dabbenaggine del Marsig… - tvdellosport : ???? LA RETE DEL VANTAGGIO DEL MILAN Al 10’ i rossoneri sono passati in vantaggio grazie a Messias, abile a finaliz… - tvdellosport : ???? IL RADDOPPIO DEL MILAN La seconda rete dei rossoneri porta il nome di Giroud, servito da Messias Tra poco il… - MilanPress_it : IMPRESSIONI DA MARSIGLIA ???? Così @TheoHernandez e @simonkjaer1989 nel post partita di Marsiglia sulla prossima st… - RespectxAC_MT : RT @Nicol35807036: Coi gol di Messias e Oli abbiam zittito il Marsiglia e Boli puzzate di pesce come i vostri gemellati quei bastardi bluc… -

Lo dice Simon Kjaer aTV dopo essere tornato in campo nell'amichevole contro l'Olympique. "Sto bene. Ovviamente mi manca il ritmo partita - spiega il difensore - , perché puoi fare ...Dopo aver smarrito lo scudetto bis nella volata col, l'Inter di Inzaghi si presenta agguerrita e di nuovo col ruolo di favorita. La partenza ...anche se si e' aperto uno spiraglio col. ...(ANSA) - MILANO, 31 LUG - 'Sono molto contento. Sono passati otto mesi. È stato un percorso molto lungo però anche divertente in qualche mese, ...Al Milan bastano Messias e Giroud per domare il Marsglia e zittire un infuocato Velodrome. I ragazzi di mister Pioli hanno dominato in lungo e in largo contro la squadra di Tudor, come si ...