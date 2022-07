M5S | Conte | ' eroe chi dopo 2 mandati non va via ma resta al nostro fianco' **

(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 luv. (Adnkronos) - "Avremo ancora ala supportarci molti che hanno finito il secondo mandato e non possono ricandidarsi, sono eroi. Alcuni sono andati via, cercano collocazione politica e ci attaccano. Possono risparmiarci le prediche, parlano le stesse parole dei nostri avversari". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, in una riunione con gli attivisti campani.

marattin : Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo… - fattoquotidiano : M5S, intervista a Giuseppe Conte: 'I due mandati sono una garanzia per il Paese' - petergomezblog : Elezioni, la diretta – M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. Conte: “Dimostriamo che per fare politica non… - BertamaxMassimo : RT @AlessandroPipi4: Alla fine, se leggi le interviste di qualsiasi politico, sopratutto del csx, l’avversario da cui si premurano di marca… - HausBau21 : @antomariateres1 #Conte #iovotoconte #IoVotoM5SconConte #grillo #ElezioniPolitiche2022 #dimaio #M5S Ma quale “megi… -

la Repubblica

Non credo che gli anni al governo disiano stati fallimentari. Non rinnego quegli anni, anzi tanti punti del programma delsono stati realizzati in quei governi. Inoltre è stato ottenuto il ...Riforme a metà e debito record Fuori dalle coalizioni considerate da Noto Sondaggi, oltre al, c'... Addio al veleno per Crippa:obiettivo numero uno M5S, rebus liste dopo lo stop ai big. Conte pesca nella società civile Roma, 31 lug. Il duro post, oltretutto, arriva alla vigilia della conferenza stampa -domani alla Camera - del ministro Federico D'Incà e dell'ex capogruppo Davi ...Giuseppe Conte parla di chi è andato via dal M5s. "Abbiamo perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni portavoce, si stanno staccando e cercano una collocazione, si sono attrezzati per muove ...