L’appello disperato della Regina a Harry: “Non doveva farlo” (Di domenica 31 luglio 2022) Indiscrezioni dirimenti su quello che sarebbe stato consigliato di fare al Principe Harry da un membro della sua famiglia insieme alL’appello disperato della Regina al nipote. Tutto sul retroscena ancora poco noto. In molti tabloid e giornali britannici non sono mancati paragoni tra le due coppie di Duchi, che con le loro vicende hanno riempito le colonne dell’informazione di mezzo mondo. I Cambridge, destinati all’ascesa al trono, e gli ex Sussex, “transfughi” in California dopo l’addio alla Royal Family qualche tempo fa. Attorno a quest’ultimi si è fatto un gran parlare non solo degli aspetti più istituzionali, ma anche di quelli relativi ai più intimi rapporti con i membri reali e con quelli della famiglia Markle. Quindi le controverse relazioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 luglio 2022) Indiscrezioni dirimenti su quello che sarebbe stato consigliato di fare al Principeda un membrosua famiglia insieme alal nipote. Tutto sul retroscena ancora poco noto. In molti tabloid e giornali britannici non sono mancati paragoni tra le due coppie di Duchi, che con le loro vicende hanno riempito le colonne dell’informazione di mezzo mondo. I Cambridge, destinati all’ascesa al trono, e gli ex Sussex, “transfughi” in California dopo l’addio alla Royal Family qualche tempo fa. Attorno a quest’ultimi si è fatto un gran parlare non solo degli aspetti più istituzionali, ma anche di quelli relativi ai più intimi rapporti con i membri reali e con quellifamiglia Markle. Quindi le controverse relazioni ...

MandingMorri : Il disperato appello di Charity Oriachi, la moglie di Alika.“Italia, non lasciarmi sola, voglio giustizia per mio m… - OCardinal17 : RT @80AirasoR80: Mi dispiace tanto Charity,ma 'l'Italia'ti ha lasciato sola nel momento in cui nessuno è intervenuto perchè erano 'impegnat… - lucip1985 : RT @80AirasoR80: Mi dispiace tanto Charity,ma 'l'Italia'ti ha lasciato sola nel momento in cui nessuno è intervenuto perchè erano 'impegnat… - MaryBoom21 : RT @80AirasoR80: Mi dispiace tanto Charity,ma 'l'Italia'ti ha lasciato sola nel momento in cui nessuno è intervenuto perchè erano 'impegnat… - PietroPpolica : RT @80AirasoR80: Mi dispiace tanto Charity,ma 'l'Italia'ti ha lasciato sola nel momento in cui nessuno è intervenuto perchè erano 'impegnat… -