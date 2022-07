(Di domenica 31 luglio 2022) TORINO - Mediaticamente sta diventando l'ennesimo tormentone dell'estate bianconera. A livello personale, però, è un autentico tormento per Paul. È trascorsa ormai una settimana da quando si è ...

Corriere dello Sport

... procurandosi quella lesione al menisco laterale che è stata individuata dopo gli esami strumentali effettuati lunedì scorso e che ha convinto il francese insieme allo staff sanitario dellaal ......juventina Immagini social di una sorta di passaggio di testimone fra il ventottenne argentino che laha lasciato ed è ancora in attesa di sistemazione e il ventinovenne francese che lasi ... Juve, i tormenti di Pogba: consulto decisivo a Lione Sta diventando l'ennesimo tormentone dell'estate bianconera: il francese deve decidere l’intervento a cui sottoporsi ...La Juventus dovrà rinunciare per un mese a Weston McKennie. Il centrocampista ha subito una lussazione e sarà out fino a settembre.