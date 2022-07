Frasi sulla serenità del cuore: le più significative e d’ispirazione (Di domenica 31 luglio 2022) Le Frasi sulla serenità del cuore sono perfette da leggere (ma anche da dedicare) nel momento in cui hai bisogno di ritrovare un po’ di pace, quell’equilibrio tra corpo e mente che talvolta viene a mancare. Spesso, la serenità ci sfugge e diventiamo prede dello stress e dell’ansia, dimenticandoci di vivere e di trovare la felicità anche nelle piccole cose. Sono stati tanti gli scrittori e i poeti che hanno scritto della serenità e che ci hanno lasciato in eredità delle citazioni e degli aforismi davvero unici, che possono anche darci l’ispirazione di allontanare qualsiasi cattivo pensiero. Le Frasi, scelte da DiLei per te, sono ideali da dedicare a se stessi, ma anche agli altri: a un amico speciale, a un familiare in difficoltà. Frasi ... Leggi su dilei (Di domenica 31 luglio 2022) Ledelsono perfette da leggere (ma anche da dedicare) nel momento in cui hai bisogno di ritrovare un po’ di pace, quell’equilibrio tra corpo e mente che talvolta viene a mancare. Spesso, laci sfugge e diventiamo prede dello stress e dell’ansia, dimenticandoci di vivere e di trovare la felicità anche nelle piccole cose. Sono stati tanti gli scrittori e i poeti che hanno scritto dellae che ci hanno lasciato in eredità delle citazioni e degli aforismi davvero unici, che possono anche darci l’ispirazione di allontanare qualsiasi cattivo pensiero. Le, scelte da DiLei per te, sono ideali da dedicare a se stessi, ma anche agli altri: a un amico speciale, a un familiare in difficoltà....

g_baabe : Preso la patente ma ancora non so portare bene la macchina mi aiuta a portare la macchina,da premettere che é una p… - Lillly62632686 : RT @clastigrammi: A maggior ragione avremo bisogno dell'ausilio di #idee che sappiano dirci che cosa è vero, razionale, ragionevole, import… - batt_woman : RT @chiara_valerio: se gli anni si festeggiano. grazie @00doppiozero per ospitare oggi tante frasi di #fleurjaeggy incastonate in un mio p… - giantliberaria : RT @chiara_valerio: se gli anni si festeggiano. grazie @00doppiozero per ospitare oggi tante frasi di #fleurjaeggy incastonate in un mio p… - giuliataddeo : RT @chiara_valerio: se gli anni si festeggiano. grazie @00doppiozero per ospitare oggi tante frasi di #fleurjaeggy incastonate in un mio p… -