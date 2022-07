Follia a Ponte Sisto: ubriaco prima infastidisce i passanti, poi si tuffa nel Tevere per sfuggire ai Carabinieri (Di domenica 31 luglio 2022) Momenti di tensione questa notte a TrasTevere, quando un ragazzo — visibilmente preda dell’alcol — ha dapprima infastidito i passanti e poi, per sfuggire ad ogni controllo, ha ‘pensato bene’ di buttarsi nel Tevere. Leggi anche: Incidente a TrasTevere: paura per il giornalista Marco Travaglio infastidisce i passanti e poi si butta nel Tevere: cosa è successo I fatti questa notte all’altezza di Ponte Sisto. Protagonista dell’accaduto un giovane albanese di 26 anni senza fissa dimora. Tutto è cominciato quando alcune persone hanno chiamato il numero unico delle emergenze proprio per segnalare la presenza del giovane. Sul posto è poi giunta una pattuglia dei militari della stazione di Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 luglio 2022) Momenti di tensione questa notte a Tras, quando un ragazzo — visibilmente preda dell’alcol — ha dapinfastidito ie poi, perad ogni controllo, ha ‘pensato bene’ di buttarsi nel. Leggi anche: Incidente a Tras: paura per il giornalista Marco Travaglioe poi si butta nel: cosa è successo I fatti questa notte all’altezza di. Protagonista dell’accaduto un giovane albanese di 26 anni senza fissa dimora. Tutto è cominciato quando alcune persone hanno chiamato il numero unico delle emergenze proprio per segnalare la presenza del giovane. Sul posto è poi giunta una pattuglia dei militari della stazione di Roma ...

