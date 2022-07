Europei femminili, trionfa l’Inghilterra: 2-1 alla Germania in finale (Di domenica 31 luglio 2022) Europei femminili, vince l’Inghilterra in finale. La Nazionale dei Tre Leoni supera per 2-1 la Germania nell’ultimo atto Gli Europei femminili vanno all’Inghilterra, che nell’ultimo atto della rassegna ha superato la Germania per 2-1 dopo i supplementari. Un gol di Ella Toone al 62? porta avanti la Nazionale dei Tre Leoni, raggiunta al 79? da Magull. E’ poi di Kelly al 110? il gol che scrive la storia davanti al loro pubblico: le inglesi vincono per la prima volta nella loro storia questo trofeo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), vincein. La Nazionale dei Tre Leoni supera per 2-1 lanell’ultimo atto Glivanno al, che nell’ultimo atto della rassegna ha superato laper 2-1 dopo i supplementari. Un gol di Ella Toone al 62? porta avanti la Nazionale dei Tre Leoni, raggiunta al 79? da Magull. E’ poi di Kelly al 110? il gol che scrive la storia davanti al loro pubblico: le inglesi vincono per la prima volta nella loro storia questo trofeo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

antoguerrera : Comunque vada: che vittoria per il calcio femminile e per tutte le donne del mondo. Wembley tutto esaurito e festan… - CalcioNews24 : L'#Inghilterra vince il suo primo #Europeofemminile ?? - wvansunshine : comunque questa finale degli europei femminili veramente bella era un sacco che non mi divertivo così tanto guardan… - MondoSportivoIT : L’Inghilterra vince gli Europei Femminili 2022 - - Portinaia2 : Faccio tweet mega sessista: sto vedendo la finale degli europei femminili tra Inghilterra e Germania. È entrata una… -