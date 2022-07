Elezioni | Di Maio a Tajani | ' un giorno in più di voto? Servivano mesi in più di governo' **

(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "chiede di votare anche il lunedì, dunque unin più. Bè, ci poteva pensare prima di fare cadere il. Forse più che unin più per votare, serviva qualche mese in più diper risolvere qualche problema, come l'inflazione sta stravolgendo il quadro economico". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - KRISKSB : RT @MinistroEconom1: Di Maio si allea con Tabacci per le prossime elezioni Politiche. Permangono molti dubbi sul programma che è un foglio… - Marilenapas : RT @fanpage: Il ministro Luigi Di Maio ha annunciato il nome della nuova forza politica che presenterà con Bruno Tabacci in vista delle ele… -

'Io non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e Di. Allora certo che corro al centro e se al centro, come spero, ci saranno anche altri a partire da Calenda che non ce lo vedo con ...Domenica di incontri, di lavoro e di riflessione per i partiti impegnati nella definizione delle alleanze per la corsa al voto del 25 settembre. Uno dei nomi al centro dell'attenzione è quello di ...(Adnkronos) – “Io non cerco di sistemarmi da qualche parte. A me di avere un seggio, non interessa”. Così Matteo Renzi a In Mezz’ora in Più su Rai3, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Lancio un appello a tutti leader. Il governo Draghi è rimasto in carica per gli per affari correnti e intanto il prezzo al tetto del continua a salire. Propongo a tutti i ...