Ciclismo | Thomas De Gendt | “Dobbiamo vincere corse per restare nel World Tour e non retrocedere”

Leggi su oasport

(Di domenica 31 luglio 2022) Stagione particolare perDe: il belga, a differenza degli anni passati, non ha partecipato alde France, puntando così su Giro d’Italia (dove ha vinto la bellissima tappa di Napoli) e Vuelta di Spagna. Le sue parole a CyclingNews: “Per me è tutto diverso visto che negli ultimi 7 anni avevo fatto ilde France, quindi l’approccio alla corsa spagnola sarà nuovo. Tra l’altro, di solito prendevo la Vuelta come una cosa ‘extra’, mentre quest’anno è un vero obiettivo”. Importante è la sfida per la permanenza nel, con la sua Lotto Soudal che è in zona retrocessione: “Non è che possiamo pensarci troppo.provare ale. Se vinciamo, togliamo anche punti alle rivali. Se le altre vincono, per ...