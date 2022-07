Cerignola (Foggia), padre e figlio trovati morti in un terreno (Di domenica 31 luglio 2022) commenta Due uomini, padre e figlio, di 58 e 25 anni, sono stati trovati morti nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. I corpi sarebbero stati recuperati sotto un cumulo di rifiuti. Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 luglio 2022) commenta Due uomini,, di 58 e 25 anni, sono statinelle campagne di, nelno. I corpi sarebbero stati recuperati sotto un cumulo di rifiuti. Gli ...

LaGazzettaWeb : Mistero a Cerignola (Fg): due uomini, padre e figlio, trovati morti in campagna sotto un cumulo di rifiuti - IlMattinoFoggia : Duplice omicidio, di padre e figlio, nelle campagne di #Cerignola ( #Foggia ) - EugenioCardi : RT @TgrRai: Duplice omicidio a Cerignola (#Foggia): i cadaveri di padre e figlio trovati nelle campagne. Sul posto per le indagini la #poli… - TgrRai : Duplice omicidio a Cerignola (#Foggia): i cadaveri di padre e figlio trovati nelle campagne. Sul posto per le indag… - NoiNotizie : Cerignola (#Foggia), duplice omicidio: trovati i corpi di padre e figlio -