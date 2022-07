(Di domenica 31 luglio 2022) La scorsa notte una detenuta di origini straniera nel carcere Lorusso e Cutugno di, "dopo essersi barricata in cella e avere rotto i vetri in plexiglas della finestra, ha aggredito tre ...

Ansa_Piemonte : Carceri: sindacati denunciano nuova aggressione a Torino. 'Detenuta si barrica in cella e aggredisce tre poliziotte… - FronteAmpio : ???????Polizia e Sindacati di Destra disegnano un Paese insicuro per chiedere più assunzioni, più armi, più carceri.… -

... che compromette la sicurezza e la tutela del principio stesso di giustizia - dicono i- .formale consapevolezza di episodi che ormai rischiano di caratterizzare gli ambienti delle...Nel carcere di Taranto, "droga e telefonini pronti a entrare grazie a un drone", ma quest'ultimo non è riuscito ad arrivare a destinazione". Lo denuncia il Sappe, uno deidegli agenti della Polizia penitenziaria. "Questa volta il drone che è caduto appena attraversato il muro di cinta vicino alle sezioni detentive; portava droga e telefonini, compresi quelli ...La disfatta dello Stato si legge sul volto insanguinato del poliziotto penitenziario del carcere di Noto Sul volto insanguinato del ...La scorsa notte una detenuta di origini straniera nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, "dopo essersi barricata in cella e avere rotto i vetri in plexiglas della finestra, ha aggredito tre poliziot ...