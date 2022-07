Calenda detta le regole al Pd: no a Di Maio, a Fratoianni e Bonelli. Ma qual è il vero peso elettorale di Azione? (Di domenica 31 luglio 2022) Quanto pesa Carlo Calenda nell'urna? I sondaggisti lo danno quasi non pervenuto: 2,5, massimo 3%. Però lui ritiene, vedremo se a ragione o a torto, di essere la chiave di volta per evitare che il Centrodestra vinca le elezioni. E il Pd, per il momento, non sa se dargli retto o meno. Il fatto è che Calenda detta l'agenda. Oggi, 31 luglio 2022, ha inviato tre tweet. Sono tre no. No a Fratoianni, no a Bonelli, no a Di Maio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) Quanto pesa Carlonell'urna? I sondaggisti lo danno quasi non pervenuto: 2,5, massimo 3%. Però lui ritiene, vedremo se a ragione o a torto, di essere la chiave di volta per evitare che il Centrodestra vinca le elezioni. E il Pd, per il momento, non sa se dargli retto o meno. Il fatto è chel'agenda. Oggi, 31 luglio 2022, ha inviato tre tweet. Sono tre no. No a, no a, no a DiL'articolo proviene da Firenze Post.

