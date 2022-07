Boris Johnson arringa i soldati ucraini mentre alcuni lo vogliono ai vertici NATO (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2023 scadrà il termine da segretario generale della NATO del norvegese Jens Stoltenberg: in carica per la seconda volta dal 2014, il suo mandato doveva finire già a settembre, ma gli è stato prolungato di un anno per gestire la crisi ucraina. Intanto Boris Johnson, premier dimissionario di Sua Maestà, sarà presto libero per nuovi incarichi: i deputati Tories hanno pensato a lui per presiedere il Consiglio Atlantico, anche se prima dovrebbe lasciare il posto di member of Parliament. Un segretario britannico sarebbe particolarmente gradito agli Stati Uniti, che invece guardano con sospetto ai Paesi continentali nei quali era sorta l’idea di un esercito europeo. E oltre alle Repubbliche baltiche, pure Finlandia e Svezia potrebbero esprimersi a favore di un rappresentante di Londra, se al momento della votazione saranno già membri ... Leggi su api.follow (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2023 scadrà il termine da segretario generale delladel norvegese Jens Stoltenberg: in carica per la seconda volta dal 2014, il suo mandato doveva finire già a settembre, ma gli è stato prolungato di un anno per gestire la crisi ucraina. Intanto, premier dimissionario di Sua Maestà, sarà presto libero per nuovi incarichi: i deputati Tories hanno pensato a lui per presiedere il Consiglio Atlantico, anche se prima dovrebbe lasciare il posto di member of Parliament. Un segretario britannico sarebbe particolarmente gradito agli Stati Uniti, che invece guardano con sospetto ai Paesi continentali nei quali era sorta l’idea di un esercito europeo. E oltre alle Repubbliche baltiche, pure Finlandia e Svezia potrebbero esprimersi a favore di un rappresentante di Londra, se al momento della votazione saranno già membri ...

