Bimba abbandonata in auto trovata positiva alla cocaina: genitori denunciati (Di domenica 31 luglio 2022) Una Bimba di 2 mesi è stata abbandonata in un auto dai genitori e salvata dai carabinieri, a Latina. La bambina è stata visitata all'ospedale Goretti di Latina, ed è stato constatato che fortunatamente non era in pericolo di vita. I due genitori, un... Leggi su europa.today (Di domenica 31 luglio 2022) Unadi 2 mesi è statain undaie salvata dai carabinieri, a Latina. La bambina è stata visitata all'ospedale Goretti di Latina, ed è stato constatato che fortunatamente non era in pericolo di vita. I due, un...

