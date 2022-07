Bergamo | auto in panne sulla A4 | scende e prova a spingerla E’ stata l’ultima decisione della sua vita

Leggi su formatonews

(Di domenica 31 luglio 2022) Un richiedente asilo di 24 anni è stato travolto instrada nei pressi di. Il giovane era sopravvissuto alla traversata in mare su un barcone. Si chiamava Koffi Foffie Romaric Adjei e aveva solo 24 anni. Era ivoriano, arrivato in Italia come richiedente asilo e viveva a Seriate, in provincia die lavorava come operaio nel bresciano. Nessuno è riuscito ad ere la tragedia. Il giovane stava tornando a casa percorrendo l’strada A4 in direzione di Venezia. Incon lui una 24enne nigeriana residente a Locate Triulzi e un indiano di 25 anni, di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. All’improvviso, intorno alle 3 di notte, il veicolo si è fermato nel tratto compreso tra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio perché avevano finito la ...