A Napoli una Lamborghini dedicata a Maradona

Tempo di lettura: 3 minuti

C'è il segno, anzi il volto, di Diego Armando Maradona sul Bull Days Vesuvio, il meeting napoletano della più grande community al mondo di collezionisti di supercar Lamborghini, che ha fatto tappa a Napoli. Un happening che mescola brand luxury, supercar & hypercar giunto al quinto anno di attività che ha visto in piazza del Plebiscito nella veste della più fotografata la Huracan Lamborghini Evo Avd Capsule Fluo, una colorazione speciale celeste fedra per una serie limitatissima. Era l'ammiraglia del Bull Days 2022 dedicata a Diego Armando Maradona, con tanto di volto e firma sul cofano anteriore, realizzati da un artigiano di Gianturco. Per Stefano Cigana, proprietario dell'auto e organizzatore dell'evento, "non potevamo fare altrimenti. Bull Days mette ...

