Ucraina | setacciate tonnellate di grano per separarlo da detriti e frammenti di razzi russi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Nell’meridionale, i lavoratori separano i semi daidopo che dei magazzini sono stati colpiti dai. Nel villaggio di Yulivka nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’, i lavoratori setacciano centinaia dididi colza per depurarlo dadi, vetro e cemento, dopo che laa ha colpito tre magazzini di Aleksandr-Agro 2 la notte del 27 luglio. Aleksandr-Agro 2 è un’azienda agricola che da 15 anni coltiva semi di colture oleaginose e fagioli. Il proprietario dell’azienda, Vasyl Kasyarun, conferma che non c’erano oggetti militari né attrezzature nei magazzini, che erano pieni di cereali in attesa di essere seminati in autunno. Un lavoratore di 25 anni, ...