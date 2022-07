Tabellone Atp Umago 2022: Alcaraz guida il seeding, al via Sinner con Fognini e Musetti (Di sabato 30 luglio 2022) Il Tabellone del torneo Atp di Umago 2022, appuntamento che si disputa in Croazia e che vedrà le sfide, come successo al Wta di Palermo, disputarsi nel tardo pomeriggio e in serata. La testa di serie numero uno è Carlos Alcaraz, presente Jannik Sinner che torna in campo da numero due del seeding, ci sono anche Lorenzo Musetti e Fabio Fognini nel main draw. Altri tre azzurri, vale a dire Agamenone, Cecchinato e Zeppieri hanno superato le qualificazioni. IL Tabellone COMPLETO SEMIFINALI (1) Alcaraz b. (Q) Zeppieri 7-5 4-6 6-3(Q) Agamenone vs (2) Sinner QUARTI DI FINALE (1) Alcaraz b. Bagnis 6-0 6-4(Q) Zeppieri b. Zapata Miralles 7-5 6-4(Q) Agamenone b. (Q) Cecchinato 6-2 6-1(2) ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Ildel torneo Atp di, appuntamento che si disputa in Croazia e che vedrà le sfide, come successo al Wta di Palermo, disputarsi nel tardo pomeriggio e in serata. La testa di serie numero uno è Carlos, presente Jannikche torna in campo da numero due del, ci sono anche Lorenzoe Fabionel main draw. Altri tre azzurri, vale a dire Agamenone, Cecchinato e Zeppieri hanno superato le qualificazioni. ILCOMPLETO SEMIFINALI (1)b. (Q) Zeppieri 7-5 4-6 6-3(Q) Agamenone vs (2)QUARTI DI FINALE (1)b. Bagnis 6-0 6-4(Q) Zeppieri b. Zapata Miralles 7-5 6-4(Q) Agamenone b. (Q) Cecchinato 6-2 6-1(2) ...

Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - livetennisit : ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: Tabellone Qualificazione. Presenza di Roberto Marcora a Washington - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Il mancino di Latina signori: Giulio #Zeppieri annulla un set point, batte Bernabe #ZapataMiralles 7-5 6-4 e vola in se… - solounastella : RT @matmosciatti11: Il mancino di Latina signori: Giulio #Zeppieri annulla un set point, batte Bernabe #ZapataMiralles 7-5 6-4 e vola in se… - apeindiana : RT @matmosciatti11: Il mancino di Latina signori: Giulio #Zeppieri annulla un set point, batte Bernabe #ZapataMiralles 7-5 6-4 e vola in se… -