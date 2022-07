Roma | tutta la squadra in visita al Muro del Pianto di Gerusalemme

(Di sabato 30 luglio 2022) Laè in Israele per via dell’amichevole contro il Tottenham presso lo stadio della città di Haifa.lane ha approfittato per recarsi inaldeldie ai vari siti archeologici della Città Vecchia. Questo il commento di Yoel Razvonov, ministro del turismo del Paese: “Decine di milioni di tifosi e seguaci delle stelle delladi tutto il mondo potranno condividere, attraverso i social media, questaspeciale, avendo così la possibilità di conoscere la bellezza e l’unicità della nostra Israele. Ci auguriamo che le amichevoli in Israele diventino una tradizione e che molte altre squadre di calcio vengano a giocare nel nostro bellissimo Paese”. SportFace.

