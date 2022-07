Roma, 14enne tocca un cancello elettrico e muore folgorato (Di sabato 30 luglio 2022) commenta Un ragazzo di 14 anni, Saiti Skender , è morto folgorato dopo aver toccato un cancello elettrico condominiale vicino a casa sua. È accaduto venerdì sera a Roma , nel quartiere Borghesiana, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) commenta Un ragazzo di 14 anni, Saiti Skender , è mortodopo averto uncondominiale vicino a casa sua. È accaduto venerdì sera a, nel quartiere Borghesiana, ...

ultimenews24 : (Adnkronos) - A Roma un 14enne è morto folgorato, ieri sera, dopo aver toccato un cancello in un condominio. Il rag… - bizcommunityit : Roma, 14enne tocca un cancello elettrico e muore folgorato davanti all'amico: soccorsi inutili - ninda1952 : RT @RaiNews: Il ragazzino stava giocando in strada con altri amici quando, dopo aver toccato il cancello, è avvenuta la tragedia: soccorso… - RaiNews : Il ragazzino stava giocando in strada con altri amici quando, dopo aver toccato il cancello, è avvenuta la tragedia… - repubblica : Tocca il cancello di un condominio e resta folgorato: morto 14enne [di Luca Monaco] -