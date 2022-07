Pisa e New York forever (Di sabato 30 luglio 2022) di Raffaele Romano Che la caparbietà e la forza della Presidente della Association of Italian American Educators (AIAE) Josephine Maietta sia determinante l’abbiamo visto nel nostro precedente articolo “Italiani, all’estero spesso tra i migliori” ma, senza una valida sponda al di qua dell’oceano Atlantico, niente sarebbe stato possibile. Al di qua dell’Atlantico in terra Pisana, per completare l’opera, c’è lei: Rossana Filippeschi, direttrice dell’I.L.M. Orbene due donne hanno la forza di un intero esercito armato di tutto punto. Infatti, con borse di studio finanziate dall’AIAE, ogni anno giungono in Italia dei giovani e delle giovani italo americani/e per lo studio della lingua di Dante con un grande successo ed impegno. Anche questo 2022 ha visto la loro entusiastica, proficua e valida presenza che ha offerto loro un’esperienza unica ed indimenticabile. Il prof. ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 luglio 2022) di Raffaele Romano Che la caparbietà e la forza della Presidente della Association of Italian American Educators (AIAE) Josephine Maietta sia determinante l’abbiamo visto nel nostro precedente articolo “Italiani, all’estero spesso tra i migliori” ma, senza una valida sponda al di qua dell’oceano Atlantico, niente sarebbe stato possibile. Al di qua dell’Atlantico in terrana, per completare l’opera, c’è lei: Rossana Filippeschi, direttrice dell’I.L.M. Orbene due donne hanno la forza di un intero esercito armato di tutto punto. Infatti, con borse di studio finanziate dall’AIAE, ogni anno giungono in Italia dei giovani e delle giovani italo americani/e per lo studio della lingua di Dante con un grande successo ed impegno. Anche questo 2022 ha visto la loro entusiastica, proficua e valida presenza che ha offerto loro un’esperienza unica ed indimenticabile. Il prof. ...

