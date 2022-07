Monteforte Irpino | lite nel negozio | cliente uccide il commerciante a martellate

(Di sabato 30 luglio 2022) Ucciso anel suo. E’ il delitto che si è consumato questa mattina a, in provincia di Avellino. Ad avere la peggio un56enne di origini cinesi.ucciso adalI contorni della vicenda sono ancora poco chiari. Per motivi sconosciuti, questa mattina, intorno alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FrancoScarsell2 : Un commerciante 56enne cinese è morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio di Monteforte… - ninda1952 : RT @RaiNews: L'aggressione nel negozio della vittima a Monteforte Irpino - RaiNews : L'aggressione nel negozio della vittima a Monteforte Irpino - MediasetTgcom24 : Monteforte Irpino (Avellino), commerciante cinese ucciso a martellate: ferito un cliente #nigeriane #cinese… -

Dramma in provincia ad : aggressione a colpi di martello all'interno di un a . Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata affrontata all'interno del suo esercizio commerciale da un ventenne ...Aggrediti a colpi di martello: uno è morto e l'altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avellino. È successo questa mattina in negozio di, in provincia di Avellino. La vittima è il titolare, 56enne, mentre il cliente aggredito è stato ricoverato nell'ospedale Moscati. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata ...L'omicidio a Monteforte Irpino. L'aggressore frequentava la mensa dei poveri di Avellino. Ferito anche un cliente dell'est ...Dramma in provincia ad Avellino: aggressione a colpi di martello all'interno di un negozio cinese a Monteforte Irpino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata ...