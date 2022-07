Luciano Pavarotti avrà la Stella sulla Walk of Fame di Hollywood (Di sabato 30 luglio 2022) Importante riconoscimento per Luciano Pavarotti, che avrà la Stella con il suo nome sulla Walk of Fame di Hollywood, premio che viene assegnato dalla Camera di Commercio di Hollywood. Già fissata la data per la cerimonia di posa, prevista il 24 agosto 2022 alle 11.30 (ora locale). All’evento sarà presente una delle tre figlie più grandi dell’artista, Cristina, in rappresentanza anche delle altre eredi, Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti. Nicoletta Mantovani, la sua seconda moglie, invece, interverrà insieme al direttore d’orchestra James Conlon, direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, che può vantare un rapporto di stima e collaborazione professionale con il tenore. ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 30 luglio 2022) Importante riconoscimento per, chelacon il suo nomeofdi, premio che viene assegnato dalla Camera di Commercio di. Già fissata la data per la cerimonia di posa, prevista il 24 agosto 2022 alle 11.30 (ora locale). All’evento sarà presente una delle tre figlie più grandi dell’artista, Cristina, in rappresentanza anche delle altre eredi, Lorenza, Giuliana e Alice. Nicoletta Mantovani, la sua seconda moglie, invece, interverrà insieme al direttore d’orchestra James Conlon, direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, che può vantare un rapporto di stima e collaborazione professionale con il tenore. ...

