Lorella Cuccarini | lite senza fine con Heather Parisi | “Mi ha bloccata su tutti i social”

(Di sabato 30 luglio 2022) Ancora ruggini tra. La ballerina italiana racconta i retroscena di unaChe il rapporto tra le due showgirl non fosse tutto rose e fiori era ben noto dai tempi della trasmissione di Rai1 Nemicamatissima, di cuierano co-conduttrici e indiscusse protagoniste. Tra le due cala il gelo a seguito del programma, quando la showgirl americana accusa la collega di non aver ascoltato le sue proposte artistiche e di averla fatta sentire un’ospite. Parole che lanon ha mai digerito, tanto che, in una recente intervista a «La Nuova Sardegna» è tornata a parlare di quell’episodio e, soprattutto, delle ...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - Profilo3Marco : RT @trash_italiano: Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimondo To… - FedericaSure : @PalliCaponera @Njckolas_ Anche io. Io non vado quasi mai. Ma solo perchè il parrucchiere dei vip della mia città m… - harblvd : @ lorella cuccarini io ho bisogno di un intervista con christian io ci credo io ci spero - infoitcultura : Lorella Cuccarini con tutti e quattro i figli -

Intervistata da, la speaker radiofonica spara a zero sul prof di 'Amici' Anna Pettinelli vuota il sacco. E sul 'collega' Rudy Zerb i parla a ruota libera intervistata daper il ...Un anno prima dell'esibizione di Beyoncé ai Billboard Music Awards, nel febbraio del 2010strega gli spettatori del Festival di Sanremo con un'esibizione tratta dal music "Il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lorella Cuccarini, un successo strepitoso, ma sicuramente anche una vita sentimentale appagante. E' quello che emerge da una recente intervista della showgirl che non si è tirata indietro e ha raccont ...