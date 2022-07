LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu subito al comando, brutto start per Rinaldi (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 Partenza da dimenticare per Rinaldi che passa 7mo. Bautista è terzo davanti a Bassani che scattava nono. Attenzione a Rea che minaccia la leadership di Toprak. -22 Partenza perfetta per Razgatl?o?lu che gira per primo in curva 1. Partenza perfetta per il #1 di Yamaha su Rea e Bautista. Deludente avvio per Locatelli che taglia la seconda chicane, Rinaldi è quarto. 13.59 Attenzione alla prima chicane. Locatelli ha completamente sbagliato il punto di staccata della Turn 1 nel giro di formazione. 13.57 Rea, Razgatl?o?lu e Rinaldi precedono Bautista. Questi sono i primi quattro protagonisti che guideranno il gruppo tra pochi minuti allo spegnimento dei semafori. 13.55 I piloti sono soli sullo schieramento. Terzo posto per il nostro Rinaldi, ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-22 Partenza da dimenticare perche passa 7mo. Bautista è terzo davanti a Bassani che scattava nono. Attenzione a Rea che minaccia la leadership di Toprak. -22 Partenza perfetta per Razgatl?o?lu che gira per primo in curva 1. Partenza perfetta per il #1 di Yamaha su Rea e Bautista. Deludente avvio per Locatelli che taglia la seconda chicane,è quarto. 13.59 Attenzione alla prima chicane. Locatelli ha completamente sbagliato il punto di staccata della Turn 1 nel giro di formazione. 13.57 Rea, Razgatl?o?lu eprecedono Bautista. Questi sono i primi quattro protagonisti che guideranno il gruppo tra pochi minuti allo spegnimento dei semafori. 13.55 I piloti sono soli sullo schieramento. Terzo posto per il nostro, ...

