LIVE – F1 | GP Ungheria 2022 | le prove libere 3 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Ladelle3 del Gran Premio dia Budapest: seguiremo di seguito insieme le FP3, che dureranno come di consueto un’ora. I piloti e i team vogliono testare assetto e gomme in vista sia delle qualifiche del pomeriggio che della gara dell’indomani. Potrebbe anche piovere durante queste FP3, che andranno in scena alle ore 13 di sabato 30 luglio: chi riuscirà a far registrare il miglior tempo nell’ora a disposizione sull’Hungaroring? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.