La tentazione di Michele Santoro | «Fondo il partito che non c’è Il Pd non è più di sinistra»

(Di sabato 30 luglio 2022) Gli manca «ilche non c’è», perché il Pd ormai «non ha più nulla a che vedere con la, è unmoderato specializzato nella gestione del potere e partner ideale dei tecnici. Oltre al fatto che è diventato il più atlantista di tutti».se la prende con lo spostamento di Enrico Letta al centro, lo accusa anzi di insistere «nell’ammucchiata di centrodestra dentro la» e sogna «una lista per la pace», che potrebbe coinvolgere Giuseppe Conte e prendere le mosse «da chi ha partecipato alla serata Pace proibita al teatro Ghione». Ladi: «ilche non c’è» Ed è proprio questo aspetto a dare il titolo a un’intervista al vetriolo contro il Pd e il suo ...

michele_genchi : #renzi 'veto politico dovuto a motivi personali' Che volevi pure una fetta di torta? Vaffanculo, vai. -

Corriere della Sera

Santoro scende in campo e si lancia in una nuova avventura politica in vista delle elezioni ... nessuna deroga ai 'big' del partito Letta sbatte la porta in faccia a Conte: 'Nessuna...di DONROMANO - L'evangelista Luca, oggi, nella Memoria di Santa Marta, ci racconta il brano (Lc 10,... Dobbiamo sapere resistere a questa, cercando di 'essere', prima di 'fare'. Certo ... M5S, Conte e la tentazione della «Cosa Rossa» sul modello di Mélenchon Vari motivi spingono i leghisti a pensare alle dimissioni di massa dei consiglieri per anticipare il voto. Tra questi, mettere fretta al Pd e depotenziare lo scontro Fontana-Moratti. Intanto i partiti ...Il leader del Movimento tra i contatti con Michele Santoro e il piano per virare a sinistra ROMA - «Mi sembra un argomento troppo delicato per affrontarlo così, su due piedi. Se ci saranno novità, ne ...