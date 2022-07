Inter-Lione 0-1al 45': occasioni per Lukaku e Dimarco, poi il gol di Lacazette e il palo di Gusto (Di sabato 30 luglio 2022) L'Inter torna in campo contro un'altra avversaria francese dopo Monaco e Lens: a Cesena stavolta l'avversario è l'Olympique... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) L'torna in campo contro un'altra avversaria francese dopo Monaco e Lens: a Cesena stavolta l'avversario è l'Olympique...

Inter : 31' Passa in vantaggio il Lione con Lacazette #InterLione | 0-1 #ForzaInter - FcInterNewsit : ?? L’Inter in partenza verso Cesena in vista dell’amichevole contro il Lione. C’è Skriniar, con lui anche Gosens. As… - Inter : Ha segnato una doppietta contro il Lione in @ChampionsLeague, stiamo parlando di...? ????? - MarcoLe86931402 : Sintesi 1° tempo Inter propositiva ma che arrivata nei pressi dell'area avversaria evapora per la solita mancanza d… - giodev01 : Inter - lione Primo tempo pessimo per la difesa devry dormeee.... Ancora lenti???????? -