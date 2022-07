Inflazione | carrello della spesa +9 | 1% | record da settembre 1984 Lo afferma l’Istat

Agenzia_Ansa : A luglio l'inflazione tendenziale ripiega di un decimo di punto percentuale dal record di giugno (+8,0%) a +7,9%. F… - petergomezblog : A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal… - stefanocherti : RT @Antonelli_UNC: Qui la posizione sul dato di oggi di #istat su #inflazione dei @consumatori e di @massidona. Oggi carrello spesa decolla… - damorantonio : RT @petergomezblog: A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984… - damorantonio : RT @erretti42: Il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984. Loro parlano di collegi, di alleanze con la qualunque, di union… -

: anche il "della spesa" continua a salire Infine, l': nell'area euro a luglio è attesa all'8,9%, in ulteriore rialzo rispetto al record dell'8,6% di giugno. In Italia l'......negativo sulla crescita è l', benché in lieve rallentamento dall'8% di giugno al 7,9% di luglio (+0,4% mensile). Ma a preoccupare è sempre di più l'accelerazione dei prezzi del "...L'Italia brilla nei mercati europei ma la scelta dei partiti di far cadere il Governo Draghi frenerà la corsa che poteva rilanciare il Paese ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...