Gru crollata su un palazzo a Torino e tre operai morti, il condominio dice no a targa e alberi in giardino. 'Costano troppo' (Di sabato 30 luglio 2022) A Torino non ci sarà nessuna targa e nessun albero nel giardino condominiale in via Genova per ricordare i tre operai morti per il crollo di una gru lo scorso dicembre del 2021. È quanto deciso in una ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Anon ci sarà nessunae nessun albero nelcondominiale in via Genova per ricordare i treper il crollo di una gru lo scorsombre del 2021. È quanto deciso in una ...

