Giustizia | il paradosso | il governo è caduto e finalmente taglia la durata dei processi

(Di sabato 30 luglio 2022) Nonostante lo scioglimento delle Camere l'attività legislativa va avanti. Il, in uno degli ultimi Consigli dei ministri prima della pausa estiva, ha approvato due decreti legislativi per la riforma dellacivile. Si tratta di provvedimenti molto attesi perché, secondo le intenzioni della Guardasigilli Marta Cartabia, dovrebbero consentire di raggiungere l'ambizioso obiettivo di abbattere del 40 percento ladei. I due decreti vanno ad incidere sul codice di procedura civile, sul processo civile telematico, sulla volontaria giurisdizione, sui minorenni e famiglia, sul lavoro. In particolare, ci sarà l'incremento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Adr), la valorizzazione e il rafforzamento della mediazione e della negoziazione assistita, anche con ...

