Genova, Ferrari piomba su dehor di un bar e lo distrugge – Video (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – La scorsa notte una Ferrari, lanciata a forte velocità in via Casaregis a Genova, è piombata su un dehor di un bar distruggendolo per poi terminare la sua corsa su alcune auto parcheggiate. Fuggiti, secondo i testimoni, conducente e passeggero. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura ormai pericolante del bar e delle macchine.

Agenzia_Ansa : Una Ferrari lanciata a forte velocità in via Casaregis a Genova è piombata la scorsa notte su un dehor di un bar di… - gianpaolodabove : Alba alla Foce di Genova, Ferrari centra un dehors e diverse auto - HugeBelin : RT @SolariPaolo: #GENOVA via #casaregis, Una via da fare forse a 30 all’ora… Il tizio con la #Ferrari ?? ho idea che andasse leggermente più… - lifestyleblogit : Genova, Ferrari piomba su dehor di un bar e lo distrugge - Video - - ilbisa2 : Genova, si schianta con la Ferrari contro dehors, sfascia tre auto e poi scappa a casa -