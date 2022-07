Fiumicino, dal Comune un bando per valorizzare i libri che parlano del territorio (Di sabato 30 luglio 2022) Fiumicino – È online il bando per la fornitura di libri e documenti che riguardino il territorio di Fiumicino. Il bando prevede l’acquisto di testi che parlino della storia della città, del suo territorio e delle sue tradizioni o che siano stati scritti da persone residenti o che siano state residenti all’interno del territorio comunale e/o che svolgono o abbiano svolto la propria prestazione lavorativa all’interno del Comune di Fiumicino. Per partecipare al bando, i testi devono essere stati pubblicati a dall’1 gennaio 2018 ad oggi. “Fiumicino è una città giovane, ma con una storia importante che risale a molto prima dell’autonomia da Roma – commenta il vicesindaco Ezio Di Genesio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022)– È online ilper la fornitura die documenti che riguardino ildi. Ilprevede l’acquisto di testi che parlino della storia della città, del suoe delle sue tradizioni o che siano stati scritti da persone residenti o che siano state residenti all’interno delcomunale e/o che svolgono o abbiano svolto la propria prestazione lavorativa all’interno deldi. Per partecipare al, i testi devono essere stati pubblicati a dall’1 gennaio 2018 ad oggi. “è una città giovane, ma con una storia importante che risale a molto prima dell’autonomia da Roma – commenta il vicesindaco Ezio Di Genesio ...

RaiNews : L'aereo del Pontefice è atterrato all'aeroporto di Roma-Fiumicino. - Tg3web : Sono arrivati a Fiumicino oltre duecento profughi afghani in fuga dal regime dei talebani, arrivati nel nostro Paes… - ninda1952 : RT @RaiNews: L'aereo del Pontefice è atterrato all'aeroporto di Roma-Fiumicino. - Piergiulio58 : Papa Francesco: 'Rinunciare? Porta aperta, ma finora non l'ho pensato'. Il Pontefice è atterrato a Fiumicino dal Ca… - Newsinunclick : Papa Francesco è rientrato in Italia dal suo viaggio apostolico in Canada. L'aereo del Pontefice, proveniente da I… -