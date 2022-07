Covid, le Asl abruzzesi inseriscono nei decessi per covid altri 61 casi da gennaio a Luglio 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) L'Aquila - Sono 2024 i casi positivi al covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 503919. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 61 nuovi casi (di età compresa tra 86 e 94 anni, di cui 54 risalenti al periodo gennaio-Luglio 2022 e inseriti solo oggi dalla Asl di Pescara) e sale a 3535. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 453273 dimessi/guariti (+1533 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 47111 (+428 rispetto a ieri). Di questi, 273 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 30 luglio 2022) L'Aquila - Sono 2024 ipositivi alregistrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 503919. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 61 nuovi(di età compresa tra 86 e 94 anni, di cui 54 risalenti al periodoe inseriti solo oggi dalla Asl di Pescara) e sale a 3535. Nel numero deipositivi sono compresi anche 453273 dimessi/guariti (+1533 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 47111 (+428 rispetto a ieri). Di questi, 273 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ...

