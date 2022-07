Community Shield, Guardiola (Man City): “Vogliamo vincere” | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha presentato la finale del Community Shield contro il Liverpool: le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Pep, manager del Manchester, ha presentato la finale delcontro il Liverpool: le sue dichiarazioni

EnricoTurcato : Sapere che oggi alle 18 posso gustarmi in santa pace la finale di Community Shield tra #Liverpool e #City, Pep vs J… - DiMarzio : #CommunityShield | @LFC e @ManCity si contendono il primo trofeo stagionale - sportface2016 : #CommunityShield, le formazioni ufficiali di #Liverpool-#ManCity - EstebanSonoIo : RT @corradone91: 18 Community Shield: #ManCity vs #Liverpool. 20.30 Supercoppa di Germania (#RBLeipzig vs #Bayern) e il probabile ritorno… - infolinity : RT @news_mercato_: #CommunityShield2022, comincia la stagione in Inghilterra con la Community Shield tra chi ha vinto la #PremierLeague e c… -