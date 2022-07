Calciomercato Juventus, in arrivo Muriel: ecco cosa manca (Di sabato 30 luglio 2022) Uno degli obiettivi della Juventus è il centravanti; nelle ultime ore, per rinforzare l’attacco, sembra forte la candidatura di Muriel. Tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare una rosa che, nella prossima stagione, dovrà tornare a vincere lo scudetto ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo, troviamo l’attaccante. Vlahovic ha bisogno di un sostituto considerando i numerosi impegni tra campionato, coppa Italia, Champions League e un mondiale invernale (il primo nella storia) che rischia, inevitabilmente, di condizionare la stagione dei bianconeri. Sono diversi i nomi monitorati dalla società per rinforzare il reparto offensivo di Allegri anche se, stando alle ultime indiscrezioni, sembra piuttosto forte la candidatura di Muriel. LaPresseL’infortunio di Pogba ha sì cambiato i piani della ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 30 luglio 2022) Uno degli obiettivi dellaè il centravanti; nelle ultime ore, per rinforzare l’attacco, sembra forte la candidatura di. Tra gli obiettivi dellaper rinforzare una rosa che, nella prossima stagione, dovrà tornare a vincere lo scudetto ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo, troviamo l’attaccante. Vlahovic ha bisogno di un sostituto considerando i numerosi impegni tra campionato, coppa Italia, Champions League e un mondiale invernale (il primo nella storia) che rischia, inevitabilmente, di condizionare la stagione dei bianconeri. Sono diversi i nomi monitorati dalla società per rinforzare il reparto offensivo di Allegri anche se, stando alle ultime indiscrezioni, sembra piuttosto forte la candidatura di. LaPresseL’infortunio di Pogba ha sì cambiato i piani della ...

