Anche Crippa e D' Incà lasciano il M5s 

(Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5S. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo". Lo annuncia all'AGI l'ex capogruppoDavide. "Ho lavorato fino all'ultimo momento utile per evitare quanto accaduto, ma i vertici hanno scelto la strada della rottura su tutti i fronti, anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese, attraversato da una crisi senza precedenti, che va ad aggravarsi di giorno in giorno. Non comprendo più il progetto politico del M5S, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l'orizzonte comune che aveva unito il Movimento in molti anni di battaglie e di impegno politico", spiega l'ex capogruppo M5s alla Camera E ancora: "Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del movimento ...

L'ex sindaco potrebbe scendere in campo in un'altra regione come già nel 2018. Per il resto del Piemonte spuntano l'alessandrina Rita ..."Disfare il progetto del campo largo riformista e progressista e la consegna della testa di Draghi alla destra" è stato il più grande errore di Conte, secondo Davide Crippa, ormai ex capogruppo alla C ...