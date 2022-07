Altro record di sbarchi | ma le ong chiedono porti Salvini | Pd complice

(Di sabato 30 luglio 2022) Sono ripresi con intensità glidi Lampedusa: quasi 600 migranti arrivati in una sola notte sull'isola. Sono oltre 1000 quelli in attesa sulle navi ong

trimpa48 : RT @sciltian: @andrea_pertici Beh Renzi ha anche portato il PD al suo record storico (40,9% alle Europee 2014), ha approvato 40 leggi forse… - vivereitalia : Salvini: 'Record sbarchi, per fortuna Lamorgese farà altro nella vita' - Elena04070657 : RT @Esagerataxxx: Da quando essere stata protagonista del GFVip record di ascolti, opinionista alla Pupa e il Secchione, realizzatrice di u… - Laila76913893 : RT @sciltian: @andrea_pertici Beh Renzi ha anche portato il PD al suo record storico (40,9% alle Europee 2014), ha approvato 40 leggi forse… - Gianni_gian13 : RT @Esagerataxxx: Da quando essere stata protagonista del GFVip record di ascolti, opinionista alla Pupa e il Secchione, realizzatrice di u… -

...farànella vita, quindi ci sarà qualcuno di più presente, portiamo pazienza per questi due mesi". Dopo la sicurezza torna anche il tema dell'immigrazione e degli sbarchi: "Siamo aldi ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Lewa e gli acquistinella ... In cui invece figura unnuovo acquisto di quest'anno CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE APPENA ...Con un tasso di inflazione annuale al 7,9%, l'Italia registra prezzi del carrello della spesa ancora elevati. Quanto vale questo tasso sul budget delle famiglie Codacons ha fatto un calcolo.VICENZA. "La situazione siccità in Veneto continua a essere molto seria, ma la nostra struttura commissariale, tramite gli enti gestori, sta realizzando e programmando azioni e opere nell’intero terri ...