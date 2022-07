AEW/ROH: Claudio Castagnoli difenderà il titolo ROH a Battle Of The Belts III (Di sabato 30 luglio 2022) Claudio Castagnoli è fresco di conquista del ROH World Title. Lo scorso 23 luglio, a Death Before Dishonor, ha sconfitto Jonathan Gresham vincendo così il suo primo titolo massimo in carriera. Ieri notte a AEW Rampage sono stati annunciati ufficialmente la data della sua prima difesa titolata ed il suo avversario. L’appuntamento è il prossimo 6 agosto in occassione dell’evento speciale di un’ora Battle Of The Belts III che si svolgerà in quel di Grand Rapids, Michigan. Prima difesa titolata Claudio Castagnoli sarà chiamato a difendere il suo ROH World Title in occasione di Battle Of The Belts III, che andrà in scena sabato 6 agosto. Il suo avversario sarà il giapponese Konosuke Takeshita, star della federazione giapponese ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 30 luglio 2022)è fresco di conquista del ROH World Title. Lo scorso 23 luglio, a Death Before Dishonor, ha sconfitto Jonathan Gresham vincendo così il suo primomassimo in carriera. Ieri notte a AEW Rampage sono stati annunciati ufficialmente la data della sua prima difesa titolata ed il suo avversario. L’appuntamento è il prossimo 6 agosto in occassione dell’evento speciale di un’oraOf TheIII che si svolgerà in quel di Grand Rapids, Michigan. Prima difesa titolatasarà chiamato a difendere il suo ROH World Title in occasione diOf TheIII, che andrà in scena sabato 6 agosto. Il suo avversario sarà il giapponese Konosuke Takeshita, star della federazione giapponese ...

