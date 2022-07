William e Kate | i tradimenti del principe e le pratiche sessuali estreme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 luglio 2022) Royal Pegging. Un vero e proprio polverone che ha finito per far perdere di vista il fatto che si tratti di una notizie senza conferma ufficiale o fattuale. Un caso mediatico nato da un gossip non verificato dell’account Instagram DeuxMoi, che ha avuto, ad ogni modo, l’accortezza di specificare nella sua short bio che “le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate”. L’account di notizie ”non confermate” Poi, aggiunge: ”Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti”. Così, tanto per mettere le mani avanti, ma continuare comunque a scuotere il pubblico social a suon di hashtag e rivelazioni inaspettate. La cosa, dunque, non ha impedito all’account stesso di arrivare a un milione e mezzo di followers e generare così notizie gigantesche, spesso di richiamo internazionale e convogliare tutta l’attenzione dei trend google. Leggi ...